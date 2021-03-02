Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Cemal Kaşıkçı cinayetine dair yayınladığı rapora tepkiler ardı ardına geliyor.

Rapora bir tepki de Birleşmiş Milletler’den (BM) geldi.

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, raporun “çok yetersiz ve umut kırıcı” olduğunu söyledi.

Beyaz Saray: Yaptırım hakkı saklı tutuluyor

Callamard’ın açıklamasının ardından Beyaz Saray’dan açıklama geldi.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Prens Selman’a yaptırım uygulanmamasının doğru olduğunu savunarak, yaptırım hakkının saklı tutulduğunu açıkladı.

Psaki, Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayına karışan kişilere karşı sert adımlar attıklarını savundu ve Suudi Arabistanlı 76 kişiye yaptırım uyguladıklarını hatırlattı.

Attıkları adımların, bu tarz bir cinayetin işlenmesinin önüne geçeceğine inandıklarını söyledi.

“Dosya kapanmıştır”

Suudi Arabistan Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Abdallah Almouallimi de, Twitter hesabından, “ABD istihbarat raporu suçlamaları kanıtlamada orta derecede şüpheden öteye gitmiyor” açıklamasını yaptı.

Prens Selman’ın olayın sorumluluğunu kabul ettiğini ve suçluları adalet sistemine teslim ettiğini savunan Almouallimi, "Dosya kapanmıştır" dedi.

Almouallimi, “Prens istihbaratın başında, her şeyi biliyordu. Eğer bu argüman geçerli ise, neden ABD Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Ebu Gureyb suçlarından sorumlu tutulmadı?” sözleriyle ABD'ye gönderme yaptı.