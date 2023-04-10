Çok Bulutlu 9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.04.2023 22:02

Suriye'nin Deyrizor ilinde ABD üssüne roketli saldırı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Kuniko gaz sahası ve çevresine roket saldırıları düzenlendi.

Suriye'nin Deyrizor ilinde ABD üssüne roketli saldırı
[Fotograf: AA]

Yerel kaynaklardan edinen bilgiye göre, Deyrizor'da İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği bölgelerden ABD güçlerinin konuşlandığı Kuniko gaz sahasına roket saldırıları yapıldı.

Kaynaklar, roket atışlarının İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği Deyrizor'un doğusundaki Bukemal'den yapıldığını aktardı.

Suriye'de varlık gösteren ABD ve koalisyon güçlerine ait askeri noktalar, zaman zaman İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği bölgelerden roket saldırılarıyla hedef alınıyor.

25 Mart'ta İran destekli yabancı terörist gruplar, Ömer petrol ve Kuniko gaz sahalarına roket saldırıları düzenlemişti.

İran destekli grupların Deyrizor'daki varlığı

Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatları ve ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti.

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunuyor.

ETİKETLER
Suriye ABD Irak İran
Sıradaki Haber
California kıyılarını yüzlerce tuhaf mavi canlı kapladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:24
Aksaray'da fırtına: Caminin minaresi ve evlerin çatısı uçtu
22:22
Bakan Soylu: Türk Polis Teşkilatı bu aziz milletin gururu olmaya devam edecektir
21:57
California kıyılarını yüzlerce tuhaf mavi canlı kapladı
22:02
Akciğerine kaçan implant parçası cerrahi operasyon yapılmadan çıkarıldı
21:43
Pakistan'da bombalı saldırıda 2'si polis 4 kişi öldü
21:27
Silah ihracatı ihlalleri toplantısında, Rusya ve ABD birbirlerini suçladı
İMECE için geri sayım başladı
İMECE için geri sayım başladı
FOTO FOKUS
Akciğerine kaçan implant parçası cerrahi operasyon yapılmadan çıkarıldı
Akciğerine kaçan implant parçası cerrahi operasyon yapılmadan çıkarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ