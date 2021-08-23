Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı saldırı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde, bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 3 sivil yaralandı.
Azez ilçe merkezinde bir kavşakta bomba yüklü araç infilak etti.
Patlamada yaralanan 3 sivil hastaneye kaldırıldı.
Patlamanın etkisiyle çevredeki araçlarda ve iş yerlerinde hasar meydana geldi.
Saldırıyı PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği tahmin ediliyor
Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren PKK/YPG sık sık ElBab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.
Etiketler: PKK/YPG
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