İngiliz hükümetinin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Test ve Takip servisi yoluyla sisteme dahil olanlardan günlük 8 bine kadar kişiye evde antikor testleri sunulacak.

Program ilk kez, salı gününden itibaren 18 yaşından büyük ve koronavirüs testi pozitif çıkan kimseler için aktif olacak.

Testlerden elde edilen veriler, koronavirüs enfeksiyonu ve aşılamanın ardından vücutta gelişen antikorun koruma seviyesini anlamaya yarayacak.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, konuyla ilgili açıklamasında, antikor testine katılmanın hızlı ve kolay olacağını belirterek bunun koronavirüsü anlamaya yardımcı olacağına dikkat çekti.

Javid ayrıca, ülkedeki aşılama kampanyasının güçlü bir koruma sağladığını, bu sayede 24 milyon civarında enfeksiyon ile 100 binden fazla ölümün engellendiğini aktardı.

Worldometer internet sitesine göre, İngiltere'de şu ana kadar 6 milyon 492 binden fazla kişide koronavirüs görüldü. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 131 bin 640'ı buldu.