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Suriyeli muhalifler, rejimin operasyon ihtimaline karşı teyakkuzda

Suriye'nin İdlib ilinde bulunan askeri muhalifler, Beşşar Esed rejiminin operasyon ihtimaline karşı savunma hazırlıklarını sürdürüyor.

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Suriyeli muhalifler, rejimin operasyon ihtimaline karşı teyakkuzda

Esed rejimi, garantörü Rusya'nın muhaliflere verdiği taahhütlere rağmen, son 2 aydır İdlib'e yığınak yapıyor. Buna karşılık muhalifler de savunma pozisyonlarını güçlendirmek için yeni hatlar oluşturuyor.

İdlib kırsalı ve güneyindeki Hama ilinin Gab Ovası'nı çevreleyen savunma hattı oluşturan muhalifler, bu bölgelere çok sayıda takviye kuvvet gönderiyor, hendekler ve tüneller açıyor.

"Bölgeyi tehdit eden rejim güçlerini püskürtmek için buradayız"

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi komutanı Samir el Nur, bölgeyi sürekli olarak tehdit eden rejim güçlerini püskürtmek için hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

El Nur, "İdlib ve Hama kırsalında bulunmaktayız. Onlara (rejim güçlerine) diyoruz ki; 'İlerlerseniz burası sizin mezarınız olacak.' Bütün hazırlıklarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Bir diğer ÖSO komutanı İbrahim Ebu Şam da, Esed rejiminin medya üzerinden psikolojik savaş yürüttüğünü vurguladı.

"Rejim medyası sürekli propaganda yapıyor"

Ebu Şam, "İdlib'e bir operasyon iddiasını rejim yayıyor. Biz genel olarak bölgelerimizde hazırlıklarımızı devam ettirmekteyiz. Özel olarak da Hama kırsalındaki Gab Ovası'nda hazırlanıyoruz. Herhangi bir saldırıyı önlemek için buradayız. Rejim ve destekçileri geldiklerinde onları büyük sürprizler bekliyor olacak" diye konuştu.

Rejimin Hama'ya yığınağını sürdürdüğüne dikkat çeken Ebu Şam, "Büyük bir dikkatle Kurin askeri havaalanına yapılan yığınakları yakından takip ediyoruz. Rejim medyası sürekli propaganda yapıyor" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, idlib, Esed Rejimi
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