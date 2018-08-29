BM Güvenlik Konseyi Myanmar gündemiyle toplandı

Myanmar gündemiyle toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar hükümetinin çağrılara rağmen Birleşmiş Milletler ile çalışmayı reddettiğini dile getirdi.

Guterres ayrıca, "Müslümanların birçoğuna hayati önem arz eden insani yardımın ulaştırılması engelleniyor" diyerek, BM'nin Arakan'da yaşananları "soykırım" olarak nitelediği ve generallarin yargılanmalarını talep eden raporuna da atıf yaptı.

"Myanmar'daki durum utanç verici"

Toplantıda söz alan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi Oscar Ödüllü Hollywood yıldızı Cate Blanchett de, Arakanlı Müslümanların ihtiyaç duyduğu insani yardımın yalnızca yüzde 33'ünün karşılanabildiğine dikkat çekti, "Bu durum, şaşırtıcı olmaktan ziyade utanç verici" dedi.

Cate Blanchett, mülteci kamplarında gördüklerinin kendisinde yarattığı etkiyi, "Ben bir anneyim ve tanıştığım her bir mülteci çocuğun gözlerinde kendi çocuklarımı gördüm" sözleriyle ifade etti.

Kaynak: TRT Haber