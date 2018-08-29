Almanya'daki şiddetin faturası polise kesildi

Almanya'nın Chemnitz şehrinde düzenlenen festivalde, bir Alman'ın hayatını kaybetmesi sonucu başlayan ırkçı gösteriler, karşıt grupların protestosuyla şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Alman polisi ve politikacılar suçlanıyor

Aşırı sağcıların ülkenin doğusunu sarsan şiddet eylemleri sonrasında Alman polisi ve politikacıları, yetersiz planlama yapmakla suçlanıyor.

Polis, her iki olayda da ayaklanmalara yeterince hazır olmadıklarını ve sosyal medyayı yeterince izleyecek kaynaklara sahip bulunmadıklarını söyleyerek ortaya çıkacak kalabalığı göz ardı ettiklerini kabul etti.

"Hayatını kaybeden adamı kullanıyorlar"

Saksonya Eyalet Başkanı Michael Kretschmer, isyancıların Chemnitz'de hayatını kaybeden kişiyi, "tatsız" ve "üzücü" bir şekilde kullandıklarını söyleyerek Chemnitzlileri, yabancı vatandaşların yanında olmaya çağırdı.

Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Roland Wöller ise, şiddeti “gerginliğin yeni bir tırmanma boyutu” olarak tanımladı.

Chamnitz'deki şiddet olayları

Almanya’nın Chemnitz kentinde 35 yaşındaki bir Alman'ın Cumartesi gecesi düzenlenen bir festival sonrasında öldürülmesinin ardından kentte yüzlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlenmişti.

Protesto gösterilerine, şiddet eğilimli aşırı sağcıların da karıştığı iddia edilmişti.

Olayın çıkış nedeni henüz bilinmezken, 35 yaşındaki Alman'ın farklı milliyetlere mensup kişilerle tartıştığı, olayın ölümle sonuçlandığı aktarılmıştı.

Şiddetli protestoların ardından açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, olayların kabul edilemez olduğunu söyleyerek, “Almanya’da sokaklarda nefrete yer yok” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: The Guardian