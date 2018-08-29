  • 29 AĞUSTOS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.392
    EURO 7.462
  • BIST 93712.77
    ALTIN 246.747
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İran'da resmi kurumlarda çalışan onlarca ajan tutuklandı

İran'da resmi kurumlarda çalışan onlarca ajan tutuklandı

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, devlet kurumlarında yabancı ülkeler adına çalışan onlarca ajanın tutuklandığını söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İranda resmi kurumlarda çalışan onlarca ajan tutuklandı

İran İstihbarat Bakanı Alevi, devlet televizyonunda katıldığı bir programda, ulusal güvenlikle ilgili değerlendirmeler yaptı.

Devlet kurumlarında görevli yabancı ülkeler adına faaliyet yürüten onlarca ajanın tutuklandığını aktaran Alevi, söz konusu kişilerin hangi ülkeler adına faaliyet yürüttüğü ve ne zaman tutuklandıklarına dair bilgi vermedi.

Alevi ayrıca, düşman bir ülkenin kabine üyesinin İran istihbaratı için çalıştığını söyledi ancak söz konusu bakanın kim ve hangi ülkeden olduğunu belirtmedi. İranlı bakanın, kısa süre önce İran adına casusluk yapmakla suçlanarak tutuklanan eski İsrail Enerji Bakanı Gonen Segev'i işaret ettiği sanılıyor.

Tespit edilen üst düzey memurlar da görevlerinden uzaklaştırıldı

Alevi, devlet kadrolarında çifte vatandaşlığa sahip üst düzey memurların da tespit edilerek görevden uzaklaştırıldığını anlattı.

Birçok ülkenin aksine çifte vatandaşlık uygulamasını kabul etmeyen İran'da, söz konusu kişilerin kamu kurumlarında görev almasına da izin verilmiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, ajan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER