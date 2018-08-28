  • 28 AĞUSTOS 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.205
    EURO 7.314
  • BIST 93623.36
    ALTIN 242.503
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Merkel Almanya'daki ırkçı gösterileri "korkunç" olarak nitelendirdi

Merkel Almanya'daki ırkçı gösterileri "korkunç" olarak nitelendirdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Chemnitz’de düzenlenen festival sonrasında çıkan olaylarda 1 kişinin öldürülmesini ve ardından düzenlenen protestoları kınadı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Merkel Almanyadaki ırkçı gösterileri &quot;korkunç&quot; olarak nitelendirdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Chemnitz kentinde gerçekleştirilen festival sonrası çıkan olayları ve bir kişinin öldürülmesini "Korkunç bir olay" olarak nitelendirdi.

Ardından dün yaşanan şiddetli protestoların kabul edilemez olduğunu açıklayan Merkel, “Almanya’da sokaklarda nefrete yer yok” ifadelerini kullandı. “Gördüklerimizin hukuk devletinde yeri yok” diyen Merkel, olayları kınadığını açıkladı.

Almanya’nın Chemnitz kentinde 35 yaşındaki bir Almanın Cumartesi gecesi düzenlenen bir festival sonrasında öldürülmesinin ardından kentte yüzlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlenmişti.

Yaşanan protesto gösterilerine şiddet eğilimli aşırı sağcıların da karıştığı iddia edildi. Olayın çıkış nedeni henüz bilinmezken 35 yaşındaki Almanın farklı milliyetlere mensup kişilerle tartıştığı ardından olayın ölümle sonuçlandığı aktarıldı.

Polisin olaya ilişkin 2 kişiyi gözaltına aldığı açıklandı. 

Kaynak: İHA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER