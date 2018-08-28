Çin iki çocuk sınırını kaldırmaya hazırlanıyor

Çin Halk Cumhuriyeti nüfus artışının engellenmesi yönündeki politikasını değiştiriyor. Hazırlanan yeni tasarı Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesine teslim edildi. Tasarıda yer alan en önemli madde ise, en fazla iki çocuk yapılmasına yönelik sınırlamasının kaldırılması.

Tasarı sadece çocuk sayısını ilgilendirmiyor. Evlilik ve boşanma şartlarını da yeniden düzenliyor. Buna göre, boşanma davalarında, eşlere yeni bir şans için bir ay “sakinleşme süresi” tanınacak.

Düzenlemenin Mart 2020’de yapılacak yıllık parlemento toplantılarında son halini alması bekleniyor.

1970'ten beri uygulanıyor

Çin'in tek çocuk politikası, ülkenin hızla artan nüfusunu kontrol altına almak için 1970'li yıllarda kademeli olarak yürürlüğe girdi. Kırsalda yaşayan ailelere ise ilk çocuklarının kız olması halinde ikinci çocuğa izin veriliyordu.

2016'da sınırlama 2 çocuğa çıkartılmıştı

Ülkede uzun yıllar uygulanan "tek çocuk politikası"nın kaldırıldığı 2016'da, 17 milyon 860 bin bebek doğmuş, doğum oranında 2000 yılından bu yana en yüksek rakama ulaşılmıştı. Ancak geçen yıl bu sayı iki çocuk politikasına rağmen düşmüştü.

Raporlara göre ülke nüfusunun dörtte birinin 2030’a kadar 60 yaş ve üzeri olması bekleniyor.

Kaynak: AA, TRT Haber