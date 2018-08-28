İsrail askerleri Ramallah'ta Filistinlilere saldırdı

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci sabah saatlerinde Ramallah'ın batısındaki Ras Karkar Köyü'nde yerleşim yeri inşa etmek için kazı çalışmaları yapmaya başladı.

Çalışamalara tepki gösteren Filistinli bölge sakinleri ile Yahudi yerleşimciler arasında çıkan arbedeye, İsrail askerleri plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Olaylarda 3 Filistinli yaralanırken, onlarcası da gazdan etkilendi.

Aralarında Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın foto muhabiri ve kameramanı Beha Nasr'ın da olduğu 4 kişi ise darp edildikten sonra gözaltına alındı.

Köy Konseyi Başkanı Rabi Ebu Fahida, Yahudi yerleşimcilerin son birkaç aydır Ras Karkar Köyü yakınlarındaki toprakları ele geçirmeye çalıştığını ifade ederek, bölgede yol yapım çalışmasına başladıklarını açıklamıştı.

Yaklaşık 100 bin Filistinlinin yaşadığı Ramallah'ın batı bölgesinde, aynı zamanda 8 Yahudi yerleşim birimi var. Buralarda yaşayan Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin köylerine saldırıyor ve halkın mülklerine sürekli zarar veriyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria yarım asırdır işgal altında

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den bu yana İsrail'in işgali altında.

İnşa ettiği duvarla bu iki bölgeyi birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

İsrail'in, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te ise 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

Uluslararası hukukta, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri gayrimeşru kabul ediliyor.

Kaynak: AA