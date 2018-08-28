İsrail'deki cezaevleri Filistinli tutukluları hasta ediyor

Filistin Esirler Cemiyeti avukatı Caklin el-Fararca yaptığı yazılı açıklamada, görüştüğü bazı Filistinli tutukluların, kaldıkları yerin pis olması ve sağlık için gerekli şartları taşımaması nedeniyle ciltlerinin kızarıp kabardığını belirtti.

Açıklamaya göre, Fararca'ya içinde bulundukları durumu anlatan 19 yaşındaki Muhammed Ayiş Ebu Marya, cezaevindeki hijyen yoksunluğu nedeniyle cildinde kırmızı döküntülerin oluştuğunu ve çok kaşındığını söyledi.

Ebu Marya, "Kaldığımız yerin pisliği trajik boyutlarda. Verdikleri örtüler çok pis, kokuları gerçekten çok kötü. İnsanın kullanabileceği türden değil. Yemekler çok kötü, çöpe atmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Filistin Esirler Cemiyeti Medya Sorumlusu Emani Serahane de, İsrail yönetiminin Etzion Cezaevi'ni, Filistinli tutukluları sorgu merkezlerine götürmeden önce Batı Şeria'nın güneyinde toplama noktası olarak kullandığını aktardı.

Serahane cezaevinin, temizlik, yiyecek ve ilaç gibi insan yaşamını sürdürülebilir kılan şartlardan yoksun olduğunu kaydetti.

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli var.

Kaynak: AA