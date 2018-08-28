Hollanda'da staj başvurularında ayrımcılık

Maastricht Üniversitesi'ne bağlı merkezin araştırmasına göre, Hollanda'da staj başvurularında yapılan ayrımcılığın özellikle başörtülü ve "riskli gençler" ön yargısıyla bakılan öğrencilere yönelik olduğu belirtildi.

Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığınca yapılan açıklamada, meslek okullarındaki yabancı öğrencilerin yüzde 24'ünün, staj yeri bulabilmek için en az dört defa staj başvurusunda bulunması gerektiği ifade edildi.

"Bu durum kabul edilemez"

Yabancı öğrencilerden sadece yüzde 48'inin bir kerede staj yeri bulabildiği kaydedildi. Bu oranın Hollandalı öğrenciler için yüzde 68 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Ingrid van Engelshoven, yaptığı yazılı açıklamada, bunun "kabul edilemez" bir durum olduğunu ifade etti.

İşverenlerin elemansızlıktan şikayet ettiğini fakat aynı zamanda ayrımcılığın söz konusu olduğunu vurgulayan Van Engelshoven, "Staj ayrımcılığını kabul edemem ve etmek de istemiyorum. İşverenler neye sebebiyet verdiklerinin farkındalar mı merak ediyorum. Çünkü bir hayali yıkıyorsun. İnsanların toplumda yeri olduğu hislerini zedeliyorsun ve adil bir topluluk düşüncesini zayıflatıyorsun" değerlendirmesinde bulundu.

Topluluklar arasındaki aranın giderek açıldığına dikkat çeken Van Engelshoven, bu yüzden staj ayrımcılığına karşı bazı önlemler alacaklarını, bunu yalnız başına yapamayacağına, okulların ve işverenlerin desteğinin gerektiğine işaret etti.

Kaynak: AA