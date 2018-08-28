Rusya İdlib'de muhalif liderlerle görüşüyor

Rusya Uzlaşma Merkezi yetkililerinden bir heyet, Suriye’nin kuşatılmış olan İdlib kentindeki silahlı grupların liderleriyle görüştü. Heyetin başındaki Rusya Savunma Bakanı Şoygu, liderlerle barışçıl bir çözüm bulmak için bir araya geldiklerini, görüşmelerin çok zorlu olduğunu ve sonraki görüşmelerde aşiret liderleriyle ve akil insanlarla da görüşeceklerini söyledi.

Rus Bakan ayrıca, Rusya'nın İdlib'deki silahlı gruplarla, daha önce Dera ve Doğu Guta'da varılan anlaşmaya benzer bir anlaşma yapmak istediğini belirtti.

Dera'da ne olmuştu?

Rejim ve destekçilerinin 20 Haziran'da Rusya'nın hava desteğiyle Dera'ya askeri operasyon başlatmasının ardından 6 Temmuz'da Rusya ve askeri muhalifler, Suriye'nin güneyindeki bölgeleri kapsayacak kalıcı ateşkes anlaşması üzerinde uzlaşı sağlamıştı.

Söz konusu anlaşmada, Rusya ve rejim güçlerinin Dera'dan ülkenin kuzeyindeki bölgelere göç etmek isteyenlere kolaylık sağlaması maddesi yer almıştı.

Ateşkes anlaşmasının ardından rejim ve destekçileri, ülkenin Ürdün sınır hattının yüzde 85'ini ele geçirmişti.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu.

Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de, bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

Kaynak: AA, Reuters