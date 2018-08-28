81 yaşında hayatını kaybeden ABD'li Senatör John McCain'in ölümünün ardından Beyaz Saray'da bayrak krizi yaşandı. Yarıya indirilen bayraklar dün yeniden göndere çekildi. Ancak gelen tepkiler üzerine Beyaz Saray'da bayraklar yeniden yarıya indirildi.

ABD, hayatını kaybeden Senatör John McCain'in ardından yas tutuyor. Beyaz Saray'da yarıya indirilen bayraklar, en kısa yasal süre olan 2 gün içinde yeniden göndere çekildi.

Beyaz Saray tarihinde ilk kez yaşanan bu olaya tepki yağdı. Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump, bayrakların yeniden yarıya indirilmesi talimatı verdi.

Trump, McCain'in ölümüyle ilgili ilk kez yazılı açıklama da yaptı. Ünlü senatörün hizmetlerini övdü, Kongre'deki cenaze törenine yardımcısı Mike Pence'in katılacağını söyledi.

ABD Başkanının cenazesine katılmasını istemedi

McCain'in vasiyetinde, ABD Başkanının cenaze törenine katılmasını istemediği ortaya çıkmıştı.

Trump, seçim döneminde McCain'in bir "savaş kahramanı" olmadığını söylemişti.

Birçok ABD'li ise Vietnam'da 5 buçuk yıl esaret altında kaldıktan sonra ülkesine dönen Cumhuriyetçi Senatörü savaş kahramanı olarak görüyor.

Kaynak: AA