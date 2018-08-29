  • 29 AĞUSTOS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.392
    EURO 7.462
  • BIST 93712.77
    ALTIN 246.747
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » KKTC'de uçuşlar normale döndü

KKTC'de uçuşlar normale döndü

Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda, kule çalışanlarının iş bırakma eylemine son vermesiyle havalimanı uçuşlara açıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
KKTCde uçuşlar normale döndü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda, kulede çalışanların "ek mesai" kesintisi nedeniyle yaptığı iş bırakma eylemine son vermesi üzerine havalimanındaki uçuşlar normale döndü.

Ercan Havalimanı’ndaki kulede çalışan hava kontrolörlerinin, hükümetin "ek mesai" kesintisi kararı üzerine başlattığı iş bırakma eylemi, hükümet yetkililerinin de devreye girmesiyle sona erdi.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ercan Havalimanı'nda eylemin sonlandığını, hava trafiğinin normale döndüğünü belirtti.

Sivil Havacılık Dairesi Hava Trafik Şube Amiri Ali Uzunyayla da, pistin iniş ve kalkışlara açıldığını duyurdu.

Ercan Havalimanı’ndaki kulede çalışan hava kontrolörleri, hükümetin tasarruf tedbirleri kapsamında ek mesai ödemelerinde kesintiye gitme kararına tepki göstererek, dün akşam iş bırakma eylemi başlatmış, eylem nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: uçuş, KKTC, grev, Ercan Havalimanı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER