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Dünya
TRT Haber 11.12.2024 01:49

Suriyeli muhalifler, Deyrizor’u terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtardı

Suriyeli muhalifler,, terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'da kontrolü sağlayarak bölgeyi özgürleştirdi. PKK/YPG, bölgede doğal kaynakları gasbederek halka baskı uyguluyordu. Deyrizor'un kurtarılması ile Suriye'de terör varlığını sona erdirmek için önemli bir mesafe kat edildi.

Suriyeli muhalifler, Deyrizor’u terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtardı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Baas Rejimi'nin çökmesinin ardından terör örgütü PKK/YPG de Suriye'de tutunamıyor. Suriye Milli Ordusu, 'Özgürlük Şafağı Operasyonu' ile,, terör üssü haline gelen Tel Rıfat'ı işgalden kurtarmıştı.

Ardından Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası Menbiç, temizlendi. PKK/YPG zulmüne karşı ilerleyişinin son halkası ise ülkenin doğusundaki Irak sınırında yer alan Deyrizor oldu.

Teröristler Deyrizor'a hakim olabilmek için 9 Aralık'ta 10 sivili öldürdü. Muhaliflerin terör örgütüne karşı ilerleyişi Deyrizor'a kadar ulaştı ve bölgede hakimiyet sağlandı.

Enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor

Bölge Suriye'nin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Deyrizor kırsalındaki petrol tesisleri, terör örgütü PKK/YPG'nın işgali altındaydı.

Böylece, PKK/YPG'nin Suriye'de gasbettiği doğal kaynaklar, yeniden Suriye halkının eline geçti.
Günlük 5 bin varil petrol üreten Al-Taym petrol sahası da artık muhaliflerin kontrolünde.

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Suriye Savaşı Suriye Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK
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