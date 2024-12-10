İsrail, 14. gününde Lübnan ile yapılan ateşkesi 11 kez ihlal etti

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ihlalleri Lübnan'ın güneyinde Nebatiye kentine bağlı Bint Cibeyl ve Mercayun beldeleri ile Sur kenti, kuzeyinde ise Akkar kentine bağlı Keservan'da yoğunlaştı.

İsrail ordusu ateşkes ihlallerini, savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), topçu atışları, makineli tüfeklerle ateş açma, binaları hedef alma ve İHA'larla alçak uçuş yapma şeklinde gerçekleştirdi.

Yürürlüğe girmesinin 14. gününde ateşkesi 11 kez ihlal eden İsrail ordusunun, toplam ateşkes ihlalleri 194'e yükseldi.

Mercayun

Lübnan'ın güneyindeki Mercayun'a bağlı el-Hıyam ve Meys el-Cebel beldelerinde İsrail ordusu evlere ve binalara yönelik geniş çaplı bombardımanını sürdürdü.

İsrail askerleri, Şakra ve Dubey Kalesi çevresine ve Kabriha ve Mecdel Silm beldeleri civarındaki vadilere makineli tüfeklerle ateş açtı.

Bin Cibeyl beldesi meydanında İsrail ordusuna ait İHA'ların saldırı düzenlediği bir aracın sürücüsü yaralandı.

Sur

Sur kentine bağlı Şihin ve el-Cebin beldelerine çok sayıda top mermisi düştü, Şema beldesi üzerinde İsrail İHA'ları alçak uçuş yaptı.

Kente bağlı Keservan'da İsrail savaş uçağından patlamamış bir füze üç katlı bir evin üzerine düştü.

Ateşkesin uygulamaya girdiği 27 Kasım'dan bu yana İsrail saldırılarında 23 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

İsrail ile Hizbullah arasında "kontrollü çatışmalar" 8 Ekim 2023'te başlamıştı.

İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'a yönelik saldırılarını, ülkenin kuzeyi, güneyi ve başkent Beyrut'u da kapsayacak şekilde genişleterek şiddetlendirmiş, Hizbullah'a Lübnan'ın güneyinden İsrail'e füze saldırılarını sürdürmüştü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürülmüştü.

İsrail'in Lübnan'a 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarında 1100'den fazlası kadın ve çocuk 4 bini aşkın kişi hayatını kaybetmiş, 16 binden fazlası da yaralanmış ve neredeyse 1,9 milyon kişi yerinden edilmişti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.