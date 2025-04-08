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Dünya
AA 08.04.2025 18:16

Suriyeli Hristiyan Bakan Kabavat, ülkenin tüm Suriyelilere ait olduğunu vurguladı

Suriye'de yeni kurulan geçici hükümette Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı olarak göreve başlayan Hind Kabavat, toplumun tüm kesimlerinden destek mesajları aldığını belirterek, "Bu makam bir dine veya mezhebe değil tüm Suriyeli kadın ve erkeklere aittir." dedi.

Suriyeli Hristiyan Bakan Kabavat, ülkenin tüm Suriyelilere ait olduğunu vurguladı
[Fotograf: AA]

Kabavat, Suriye'deki yeni hükümete, görevine ve planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin artık sadece bir dine veya mezhebe ait bir ülke olmadığını vurgulayan Kabavat, "Hristiyan, Müslüman, Dürzi, Alevi ve İsmaili din adamlarından tebrikler ve teşvik edici sözler aldım. Uzun yıllardır sivil toplum alanında, kuşaklar arası diyalog içinde çalıştık. Ezidi ve Kürt kardeşlerimizle birlikte her dinden ve mezhepten çalışma arkadaşlarımız oldu." diye konuştu.

Bu hükümet, bir teknokratlar hükümeti olacak

Kabavat, yeni hükümetin liyakat esasına dayalı olarak kurulduğuna işaret ederek, "Bu hükümet teknokratlardan oluşacak. Atamalar kişisel çıkarlarla yapılmadı. Hiç deneyimi olmayan biri bu makama getirilmedi. Seçimler, uzmanlık ve hukuki geçmişe göre yapıldı. Bu, bir uzmanlar hükümeti olduğunu kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Devrim yıllarından bu yana sosyal hizmet alanında çalıştığını belirten Kabavat, "Bugün geçmişteki tüm tecrübemizi, bakanlığın hizmetine sunuyoruz. Suriyeliler, gittikleri her yerde başarılı olduklarını tüm dünyaya kanıtladılar. Bu ülkeyi emek ve irade üzerine inşa edeceğimizden hiç şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kabavat, azınlıklar konusunda da bu kavramın artık ayrıştırıcı bir araç olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bizler Suriyeliyiz. Kadın ve erkek vatandaşlarız. Hepimiz eşitiz." dedi.

"Eğer yeni bir Suriye inşa edeceksek, artık vatandaşlık temelinde konuşmalıyız." diyen Kabavat, "Bu makam bir dine veya mezhebe değil tüm Suriyeli kadın ve erkeklere aittir." diye konuştu.

Bakanlığı birlikte inşa edeceğiz

Kabavat, görevine yeni başlamasına rağmen hızlı adımlar atacağını ve bakanlık çalışanlarıyla tanışarak ortak bir strateji belirleyeceklerini dile getirerek, "Bakanlığı birlikte inşa edeceğiz, yıkmak için değil. Önceki yıllarda burada çalışan ve zor koşullarda direnen herkesi selamlıyorum. Stratejik bir planla, tek yürek olarak çalışacağız. Sabırlı olalım ve birbirimize güvenelim." ifadelerini kullandı.

Sivil toplumla tam ortaklık içindeyiz

Hükümete katılalı henüz birkaç gün olduğunu ifade eden Kabavat, kamuoyunun sabırlı olmasını isteyerek, "Bugün hükümet ve sivil toplum arasında tam bir ortaklık içindeyiz. Bu bakanlık tüm deneyimlere ve yenilikçi fikirlere açık. Tek elin sesi çıkmaz. Toplumun her kesiminden katkı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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