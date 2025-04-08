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Dünya
AA 08.04.2025 17:03

BM: Depremlerin vurduğu Myanmar'da su yoluyla bulaşan hastalıklar tehdit oluşturuyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Myanmar Temsilcisi Titon Mitra, Myanmar'da meydana gelen depremlerin ardından ülkede yaşanan zorluklara işaret ederek su yoluyla bulaşan hastalıkların, giderek artan bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

BM: Depremlerin vurduğu Myanmar'da su yoluyla bulaşan hastalıklar tehdit oluşturuyor

Mitra, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Myanmar'da yaşanan depremler nedeniyle ülkedeki ölü sayısının 3 bini geçtiğini hatırlatan Mitra, binlerce kişinin de yaralandığını söyledi.

Mitra, arama kurtarma çalışmalarının yerini sadece "kurtarma çalışmalarına" bıraktığını belirterek "Tıbbi malzemelerin yetersiz olması ve su boru sistemlerinin zarar görmesiyle su yoluyla bulaşan hastalıklar giderek artan bir tehdit oluşturuyor." dedi.

Myanmar'da birçok kişinin hala sokaklarda uyuduğunu kaydeden Mitra, bu kişilerin evlerine dönmeye korktuğunu söyledi.

Mitra, Sagaing'teki binaların yüzde 80'inin moloza dönüştüğünün ve Irrawaddy Nehri üzerindeki demir yolu köprüsünün bazı bölümleri dahil kritik altyapının ciddi şekilde hasar gördüğünün altını çizdi.

Myanmar'daki depremler

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilen depremler, ülkede büyük yıkıma yol açmıştı.

İki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 564'e yükseldiği bildirilmişti.

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