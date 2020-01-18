Askeri muhalif kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İdlib'in doğu kırsalında askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, bölgede ilerlemek isteyen rejim güçleri ile dün gece çatıştı.

Çatışmalar sonucu askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, rejim güçlerinin saldırısını püskürterek, Tel Hatra ve Tel Mustayf stratejik tepelerini ele geçirdi.

Muhalifler, İdlib'in doğu kırsalındaki Tuh ve Tel Hatra cephelerinde rejime ait 2 tank ve 1 personel taşıyıcı zırhlı aracı imha ederken, Tel Hatra ekseninde 2 tankı, mühimmat deposu ve bir personel taşıyıcı zırhlı aracı da ele geçirdi.

Muhalif kaynaklar, çatışmalarda ayrıca rejim safındaki İran'ın desteklediği yabancı terörist gruplardan ve Rusya'nın Özel Kuvvetlerine ait çok sayıda silahlı kişinin öldüğünü ileri sürdü.

Kaynak: AA