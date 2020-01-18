Dünya
Nepal'de çığ düştü: 7 kişi kayıp18 Ocak 2020 Cumartesi 12:02 - Son Güncelleme 18 Ocak 2020 Cumartesi 12:06
Ülkenin Annapurna bölgesinde çığ düşmesi sonucu 7 kişi kayboldu.
[Fotoğraf: Arşiv]
Nepal Turizm Müdürlüğü yetkilileri, Himalayaların en yüksek zirvelerinden olan Annapurna Dağı yakınlarında 3 bin 230 metredeki kamp yerinde yoğun kar yağışının ardından çığ düştüğünü açıkladı.
4 Güney Koreli dağcı ve 3 Nepalli rehberin kaybolduğunu belirten yetkililer, kötü hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının zorlukla yürütüldüğünü ifade etti.
Annapurna bölgesinde 2014'te yaşanan çığ felaketinde yaklaşık 40 kişi yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA