Nepal Turizm Müdürlüğü yetkilileri, Himalayaların en yüksek zirvelerinden olan Annapurna Dağı yakınlarında 3 bin 230 metredeki kamp yerinde yoğun kar yağışının ardından çığ düştüğünü açıkladı.

4 Güney Koreli dağcı ve 3 Nepalli rehberin kaybolduğunu belirten yetkililer, kötü hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının zorlukla yürütüldüğünü ifade etti.

Annapurna bölgesinde 2014'te yaşanan çığ felaketinde yaklaşık 40 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA