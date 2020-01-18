Dünya
İtalya Dışişleri Bakanı'ndan 'Türkiye ile ilişkilerimiz sağlam' mesajı18 Ocak 2020 Cumartesi 11:29 - Son Güncelleme 18 Ocak 2020 Cumartesi 12:01
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, "Akdeniz'in iki büyük ülkesi İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkiler sağlam ve mükemmeldir" dedi.
Di Maio, ülkesinin Türkiye ile ilişkileriyle birlikte bölgesel gelişmeler hakkında da açıklamalarda bulundu.
İtalyan Bakan, "(Libya'da) Ateşkesin izlenmesi için uluslararası bir misyon kurulması koşullar elverdiğinde değerlendirilebilir." ifadesini kullandı.
EastMed yorumu
İsrail'in Akdeniz'deki doğal gazı Güney Kıbrıs ve Yunanistan aracılığıyla Avrupa'ya taşımayı planladığı "EastMed" projesine ilişkin Di Maio, "Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi EastMed, maliyet ve inşaat süreci bakımından orta ve uzun vadeli bir seçenek olamaz." diye konuştu.
Kaynak: AA
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