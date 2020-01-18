Di Maio, ülkesinin Türkiye ile ilişkileriyle birlikte bölgesel gelişmeler hakkında da açıklamalarda bulundu.

İtalyan Bakan, "(Libya'da) Ateşkesin izlenmesi için uluslararası bir misyon kurulması koşullar elverdiğinde değerlendirilebilir." ifadesini kullandı.

EastMed yorumu

İsrail'in Akdeniz'deki doğal gazı Güney Kıbrıs ve Yunanistan aracılığıyla Avrupa'ya taşımayı planladığı "EastMed" projesine ilişkin Di Maio, "Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi EastMed, maliyet ve inşaat süreci bakımından orta ve uzun vadeli bir seçenek olamaz." diye konuştu.

Kaynak: AA