Dünya
Rusya'da kalkışa hazırlanan yolcu uçağının motoru alev aldı18 Ocak 2020 Cumartesi 12:31 - Son Güncelleme 18 Ocak 2020 Cumartesi 12:45
Rusya'dan Vietnam'a gitmek için hazırlanan yolcu uçağının motoru kalkış öncesi alev aldı.
Olay, Tolmachevo Havalimanı'nda meydana geldi.
Vietnam'ın Cam Ranh kentine gitmek için hazırlık yapan yolcu uçağının sağ kanadındaki motor kalkış için çalıştırıldığı sırada yanmaya başladı.
Bir yolcunun durumu fark etmesi üzerine pilot ve yetkililer ikaz edildi.
Yolcuların tahliye edilmesi sonrası yangın söndürüldü.
Uçaktaki 180 yolcunun başka bir uçakla Vietnam'a gönderildiği belirtildi.
Kaynak: DHA
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