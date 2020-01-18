Olay, Tolmachevo Havalimanı'nda meydana geldi.

Vietnam'ın Cam Ranh kentine gitmek için hazırlık yapan yolcu uçağının sağ kanadındaki motor kalkış için çalıştırıldığı sırada yanmaya başladı.

Bir yolcunun durumu fark etmesi üzerine pilot ve yetkililer ikaz edildi.

Yolcuların tahliye edilmesi sonrası yangın söndürüldü.

Uçaktaki 180 yolcunun başka bir uçakla Vietnam'a gönderildiği belirtildi.

Kaynak: DHA