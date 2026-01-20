Açık -1.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.01.2026 19:47

Suriye'de terör örgütü YPG'ye tanınan süre çerçevesinde ateşkes ilan edildi

Suriye Savunma Bakanlığı, entegrasyon için terör örgütü YPG’ye tanınan 4 günlük süre çerçevesinde ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Suriye'de terör örgütü YPG'ye tanınan süre çerçevesinde ateşkes ilan edildi
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü YPG ile ilan edilen son mutabakat kapsamında, TSİ 20.00’den itibaren geçerli olmak üzere tüm askeri operasyon bölgelerinde 4 gün süreyle ateşkes ilan edildiği belirtildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığının resmi haber ajansı SANA’da yayınlanan açıklamasında, hükümet ile terör örgütü YPG arasında Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin bir dizi konuda mutabakata varıldığı aktarılmıştı.

Haberde Suriye Cumhurbaşkanlığının, terör örgütü YPG'nin işgal ettiği bölgelerin tam entegrasyonu için ayrıntılı bir plan hazırlanıp istişarelerde bulunulması için örgüte 4 gün süre tanıdığı kaydedilmişti.

Şam hükümeti ve SDG, Haseke konusunda anlaştı
Şam hükümeti ve SDG, Haseke konusunda anlaştı

ETİKETLER
Son Dakika Suriye
Sıradaki Haber
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack: Şam yönetimi DEAŞ'a karşı mücadelede istekli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:07
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Türk dünyasının kaderi ortaktır
20:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atlas Çağlayan'ın annesiyle görüştü
19:49
Kurtulmuş: Bayrağımıza uzanan her el tüm milletimize ve asırlık kardeşliğimize uzanmıştır
19:42
Kartalkaya'daki yangını Araştırma Komisyonu, raporunu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sundu
19:44
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack: Şam yönetimi DEAŞ'a karşı mücadelede istekli
19:27
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni ve Yaşayan Hazineler Ödül Töreni
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni ve Yaşayan Hazineler Ödül Töreni
FOTO FOKUS
Kontrolünü kaybeden İETT sürücüsü otoparka daldı
Kontrolünü kaybeden İETT sürücüsü otoparka daldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ