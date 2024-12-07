Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor: Şam'a 20 kilometre mesafede çatışmalar sürüyor

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, silahlı muhalif grupların Dera şehri de dahil olmak üzere Dera vilayetininin yüzde 90'ında kontrolü ele geçirdiğini açıkladı.

Rejim güçleri, Ürdün sınırındaki bölgeden çekilmişti ancak güney Dera ve Suveyda vilayetlerinde yeniden konuşlandıklarını duyurdu.

Muhaliflerin ayrıca Süveyda il merkezinde de kontrolü sağladığı bildirildi.

Silahlı rejim karşıtı gruplar, Golan bölgesindeki Kuneytra ve güneydeki Senemeyn kentlerinde de kontrolü ele geçirdiklerini duyurdu.

Muhaliflerin lideri Hasan Abdulgani, Şam'ın güney kapısına 20 kilometre mesafeye kadar ilerlediklerini söyledi.

Fırat Nehri'nin doğusundan çekilen rejim güçleri ise Haseke ve Kamışlı'da kontrol altında tuttuğu bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline bıraktı.

Hizbullah'a yakın bir kaynak, örgütün Suriye'ye 2 bin üyesini gönderdiğini açıkladı.

Suriye'nin güneybatısında Şam'a 60 km uzaklıktaki İsrail sınırındaki Kuneytra il merkezi, yerel muhalif grupların kontrolüne geçti.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Beşşar Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

Halep'in merkezinin büyük bölümünü 30 Kasım'da rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek, burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.