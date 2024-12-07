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Dünya
AA 07.12.2024 12:34

Katil İsrail, Gazze'nin kuzeyinde ambulansa ateş açtı

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde bir ambulansa makineli tüfekle ateş açtığı duyuruldu.

Katil İsrail, Gazze'nin kuzeyinde ambulansa ateş açtı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yayımladığı videoda, yoğun silah sesleri eşliğinde İsrail ordusunun makineli tüfek ateşiyle ambulansı hedef aldığı, saldırı anında araç sürücüsünün de ambulansın içinde olduğu görülüyor

Bakanlık, söz konusu görüntünün, İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi önünde ambulansa ateş açtığı anı belgelediğini belirtti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin dün, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesine baskın yaptığı belirtilmişti.

Askerlerin yatan hastalar ile sağlık personelini zorla dışarı çıkardığı aktarılan haberde, hastane içinde bulunan Filistinlilerin çoğunu da alıkoyduğu ifade edilmişti.

 

İsrail'in Kemal Advan Hastanesi çevresinde düzenlediği saldırılarda da en az 18 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana hastaneleri bombalaması, sağlık ekipleri ve ambulansları hedef almasının yanı sıra uygulanan sıkı kuşatma, sınır kapılarının kapatılması, gerekli sağlık malzemelerinin olmaması ve hastaların tedavi için bölgeden çıkışlarının engellenmesi sonucu Gazze Şeridi'ndeki sağlık şartlarının "felaket" seviyeye ulaştığı kaydediliyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 580 Filistinli öldü, 105 bin 739 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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Filistin - İsrail Çatışması İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
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