Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), geçen yıl büyük kısmı Beşşar Esed rejimi ve destekçilerince gerçekleştirilen 223 katliamda, yarısından fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu toplam 2 bin 741 sivilin öldüğünü bildirdi.

SNHR, bir saldırıda en az 5 kişinin aynı anda hayatını kaybettiği ve "katliam" olarak nitelendirdiği olaylara ilişkin 2018 raporunu yayımladı.

Ağın raporunda, 2018'de Esed rejimi, Rusya, terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri ve diğer taraflarca işlenen 223 katliamda, 826'sı çocuk, 565'i kadın toplam 2 bin 741 sivilin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Rejim güçlerinin 130, koalisyon güçlerinin 28, Rusya'nın 27, terör örgütü DEAŞ'ın 8, terör örgütü YPG/PKK'nın 4, diğer tarafların ise 26 katliam gerçekleştirdiği belirtildi.

En çok rejim güçleri öldürdü

Rejim güçlerinin 2018'de işlediği katliamlarda 412'si çocuk, 311'i kadın bin 564 kişi hayatını kaybederken, Rusların aynı dönemki katliamlarında ise 133'ü çocuk, 75'i kadın 338 sivil öldü.

ABD öncülüğündeki koalisyonun söz konusu dönemdeki katliamlarında 165'i çocuk 83'ü kadın 331 sivil can verirken, YPG/PKK'nın katliamlarında 2'si çocuk, 15'i kadın 39 sivil hayatını kaybetti.

DEAŞ'ın varlık gösterdiği bölgelerdeki katliamda 18'i çocuk, 16'sı kadın 165 sivil yaşamını yitirdi. Kimliği belirsiz taraflarca işlenen katliamlarda ise 96'sı çocuk, 65'i kadın 304 sivil öldü.

Kaynak: AA