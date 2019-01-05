South China Morning Post'ta yer alan habere göre, Nakhon Si Thammarat kentinde, "Pabuk" tropikal fırtınasının neden olduğu şiddetli yağış ve sellerde en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

Fırtına nedeniyle yaklaşık 30 bin kişinin barınaklara yerleştirildiği belirtildi.

Nakhon Si Thammarat kentini vurduktan sonra etkisini kaybeden fırtınanın Andaman Denizi'ne doğru ilerlediği ifade edildi.

Kentte dün iptal edilen bazı uçak seferleri yeniden başladı. Tayland'da Pabuk için "son 30 yılın en sert fırtınası olabileceği" uyarısı yapılmıştı.

Kaynak: AA, Reuters, AFP