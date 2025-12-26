Puslu 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.12.2025 13:36

Suriye'de camiye terör saldırısı: 8 kişi hayatını kaybetti

Suriye’nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki Ali Talip Camisi'nde cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı terör saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Suriye'de camiye terör saldırısı: 8 kişi hayatını kaybetti

Suriye resmi ajansı SANA'ya göre, Humus'taki Ali Talip Camisi'ne daha önce yerleştirilen bombalar namaz esnasında patlatıldı.

Patlama sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türkiye, terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'nin Humus vilayetinde bugün bir camiye yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınıyoruz." denildi.

Saldırıda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, Suriye hükümeti ve halkına başsağlığı dilekleri iletilen açıklamada, Türkiye'nin, istikrarını, güvenliğini, birlik ve beraberliğini tahkim etme iradesini "tüm tahriklere rağmen" sürdüren Suriye'nin yanında olduğu mesajı verildi.

ETİKETLER
Suriye
Sıradaki Haber
Güney Kore, yabancıların ülkeden evlat edinmesine izin veren programını 2029'a kadar sonlandırmayı planlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:20
Mısır, Gazze meselesinde İsrail'e karşı iki "kırmızı çizgi" açıkladı
19:05
Rusya'da İslami banka kurulması planlanıyor
18:34
Karadeniz ve Akdeniz için fırtına uyarısı
18:26
İletişim Başkanı Duran, Suriye'deki terör saldırısını kınadı
17:33
Berberde tıraş olan vatandaşa araba çarptı
17:35
MİT'ten siber casusluk operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Regaip Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi
Regaip Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi
FOTO FOKUS
İletişim Başkanı Duran: Millet olarak, gösterdiğimiz dayanışma ve yeniden inşa iradesi tarihe geçti
İletişim Başkanı Duran: Millet olarak, gösterdiğimiz dayanışma ve yeniden inşa iradesi tarihe geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ