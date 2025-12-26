Suriye'de camiye terör saldırısı: 8 kişi hayatını kaybetti

Suriye resmi ajansı SANA'ya göre, Humus'taki Ali Talip Camisi'ne daha önce yerleştirilen bombalar namaz esnasında patlatıldı.

Patlama sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türkiye, terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'nin Humus vilayetinde bugün bir camiye yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınıyoruz." denildi.

Saldırıda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, Suriye hükümeti ve halkına başsağlığı dilekleri iletilen açıklamada, Türkiye'nin, istikrarını, güvenliğini, birlik ve beraberliğini tahkim etme iradesini "tüm tahriklere rağmen" sürdüren Suriye'nin yanında olduğu mesajı verildi.