Güney Kore, yabancıların ülkeden evlat edinmesine izin veren programını 2029'a kadar sonlandırmayı planlıyor

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Güney Kore hükümeti, uzun yıllar önce başlatılan, Güney Koreli çocukların yurt dışına evlatlık verilmesini sağlayan programa yönelik endişelerin ardından somut adımlar üzerinde çalışıyor.

Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı, ülkedeki çocuk güvenliğini artırmayı amaçladığı belirtilen "Üçüncü Temel Çocuk Politikası Planı" başlıklı düzenlemeyi onayladığını duyurdu.

Bu plan kapsamında, evlat edindirme süreçlerinin özel firmalar yerine tamamen devlet eliyle yürütülmesi ve işlemlerde Güney Koreli ailelere öncelik verilmesi öngörülüyor.

Yurt dışına evlatlık verilmesini sadece istisnai durumlarda geçerli kılacak planın, bu yöndeki işlemleri 2029'a kadar kademeli olarak sonlandırması bekleniyor.

Planın içeriğinde evlat edindirme programında yapılacak değişikliklere ek olarak çocuk ölümlerini daha derinlemesine inceleyecek bir sistemin geliştirilmesi ve çocuklu ailelere sosyal yardımların genişletilmesi gibi düzenlemeler de bulunuyor.

Güney Kore Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, martta, 1960 ila 1990'da Batı ülkelerine evlatlık verilen yüzlerce kişinin işlemlerinde yapılan usulsüzlük ve suistimalden dönemin hükümetlerinin sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung da ekimdeki açıklamasında, çocuk yaşta yurt dışına evlatlık verilen Güney Korelilerin yaşadığı "kaygı, acı ve kafa karışıklığı" nedeniyle üzüntü duyduğunu belirtmiş, ülkesi adına mağdurlar ve ailelerinden özür dilemişti.

Batı'ya evlatlık verilen Güney Koreli çocuklar

Dünyadaki en büyük evlatlık diasporasının, çoğunluğu kız yaklaşık 200 bin Güney Koreli çocuğun Batı'ya evlatlık verilmesiyle oluştuğu düşünülüyor.

Evlatlık verme işlemlerinin en çok yapıldığı 1970 ila 1980'li yıllarda, Güney Kore askeri yönetimleri, artan nüfusla başa çıkma ve ekonomi politikaları çerçevesinde onayladıkları yasalarla yurt dışına evlatlık vermeyi kolaylaştırmıştı.

Bu dönemde velayetini üstlenecek akrabaları olmasına rağmen kimsesiz olarak kaydedilmiş ve yurt dışına evlatlık verilmiş kişiler, Güney Kore'deki biyolojik ailelerine ulaşmakta zorlanıyor.