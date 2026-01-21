Açık -1.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.01.2026 22:22

Suriye’de ateşkesi ihlal eden YPG'nin saldırılarında 11 Suriye askeri hayatını kaybetti

Suriye’de, Şam ile varılan ateşkesi ihlal eden terör örgütü YPG'nin düzenlediği saldırılarda 11 Suriye askerinin yaşamını yitirdiği, 25 askerin de yaralandığı bildirildi.

Suriye’de ateşkesi ihlal eden YPG'nin saldırılarında 11 Suriye askeri hayatını kaybetti

Suriye resmi haber ajansı SANA’ya göre, Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, YPG’nin ateşkesin yürürlüğe girdiği ilk günde Suriye ordusu mevzilerini 35’ten fazla kez hedef aldığını, saldırılar sonucunda 11 askerin hayatını kaybettiğini ve 25’ten fazla askerin yaralandığını duyurdu.

Hayatını kaybeden askerlerin, Halep’in doğusundaki Sırrin bölgesi ile Haseke kırsalındaki el-Yarubiye ve Cebel Abdülaziz bölgelerinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda 25 askerin de yaralandığı aktarıldı.

Suriye Savunma Bakanlığı, akşam saatlerinde, terör örgütü YPG'nin Haseke'de terk ettiği bir mühimmat deposuna düzenlediği saldırıda 7 Suriye askerinin öldüğünü, 20 askerin yaralandığını bildirmişti.

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Şam yönetimi ile YPG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

YPG'nin anlaşmaya uymaya yanaşmaması üzerine 19 Ocak'ta çatışmalar yeniden başlamıştı.

Şam ile YPG arasında dün akşam 4 günlük ateşkes kararı alınmıştı.

ETİKETLER
Suriye Terör Örgütü
Sıradaki Haber
BM: İsrail kısıtlamaları nedeniyle Gazze kentinin yüzde 70'ini sağlayan su hattı kesintiye uğradı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:06
Trump, AB ülkelerine uygulanacak gümrük tarifelerini durdurdu
22:56
Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarında 260 gazeteci hayatını kaybetti
23:04
Galatasaray Atletico Madrid ile yenişemedi
22:20
BM: İsrail kısıtlamaları nedeniyle Gazze kentinin yüzde 70'ini sağlayan su hattı kesintiye uğradı
22:28
Beşiktaş'ta bulunan cesedin Rus yüzücüye ait olduğu belirlendi
21:02
Japonya'da kaybolan helikopterin enkazı, Aso Yanardağı'ndaki kraterde bulundu
Dondurucu soğuklar Cip Barajı’nı buzla kapladı
Dondurucu soğuklar Cip Barajı’nı buzla kapladı
FOTO FOKUS
Zehra Adaş Fransa'da düzenlenen Dünya Okçuluk Yarışması'nda tarihe geçti
Zehra Adaş Fransa'da düzenlenen Dünya Okçuluk Yarışması'nda tarihe geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ