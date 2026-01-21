Suriye’de ateşkesi ihlal eden YPG'nin saldırılarında 11 Suriye askeri hayatını kaybetti

Suriye resmi haber ajansı SANA’ya göre, Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, YPG’nin ateşkesin yürürlüğe girdiği ilk günde Suriye ordusu mevzilerini 35’ten fazla kez hedef aldığını, saldırılar sonucunda 11 askerin hayatını kaybettiğini ve 25’ten fazla askerin yaralandığını duyurdu.

Hayatını kaybeden askerlerin, Halep’in doğusundaki Sırrin bölgesi ile Haseke kırsalındaki el-Yarubiye ve Cebel Abdülaziz bölgelerinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda 25 askerin de yaralandığı aktarıldı.

Suriye Savunma Bakanlığı, akşam saatlerinde, terör örgütü YPG'nin Haseke'de terk ettiği bir mühimmat deposuna düzenlediği saldırıda 7 Suriye askerinin öldüğünü, 20 askerin yaralandığını bildirmişti.

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Şam yönetimi ile YPG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

YPG'nin anlaşmaya uymaya yanaşmaması üzerine 19 Ocak'ta çatışmalar yeniden başlamıştı.

Şam ile YPG arasında dün akşam 4 günlük ateşkes kararı alınmıştı.