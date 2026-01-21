Parçalı Bulutlu -1.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
AA 21.01.2026 20:55

HÜRJET tren kazasında hayatını kaybedenler için havalandı

Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, İspanya’nın Adamuz kasabasında yaşanan tren kazasında hayatını kaybedenlerin hatırasına saygı uçuşu yaptı.

HÜRJET tren kazasında hayatını kaybedenler için havalandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) pilotları, İspanya'ya ihracat sözleşmesi imzalanan HÜRJET uçaklarıyla kazada yaşamını yitirenler anısına uçtu.

HÜRJET pilotları uçuş sırasında İspanyolca "Bu uçuş, İspanya'nın Adamuz kasabasında meydana gelen trajik tren kazasında hayatını kaybedenlerin anısına, derin bir acı ve saygıyla ithaf edilmiştir." yazılı dövizler taşıdı.

TUSAŞ'ın konuya ilişkin paylaşımında da "Bu uçuş, İspanya’nın Adamuz kasabasında yaşanan elim tren kazasında hayatını kaybedenlerin hatırasına saygıyla adanmıştır. Kazada hayatını kaybedenlerin acısını paylaşıyor; İspanya halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

HÜRJET tren kazasında hayatını kaybedenler için havalandı

İspanya'da iki hızlı trenin karıştığı kazada ölenlerin sayısı 41'e yükseldi
İspanya'da iki hızlı trenin karıştığı kazada ölenlerin sayısı 41'e yükseldi

Tren kazasında 40'tan fazla kişi yaşamını yitirdi

Malaga-Madrid seferini yapan, 317 yolcunun bulunduğu, İryo şirketine bağlı hızlı trenin son üç vagonu 18 Ocak pazar günü yerel saatle 19.39'da (TSİ 21.39) Kurtuba'ya bağlı Adamuz beldesi yakınlarında raydan çıkmış, bu sırada karşı yönden gelip Huelva'ya doğru giden ve 100 yolcu taşıyan Renfe şirketine bağlı tren raylara devrilen vagonlara çarpmıştı.

Kazada 40'tan fazla kişi yaşamını yitirmiş, İspanya'da kaza sebebiyle dün 3 günlük "ulusal yas" ilan edilmişti.

HÜRJET'in İspanya'ya ihracatına yönelik 2,6 milyar avro değerinde anlaşma yapılmıştı.

ETİKETLER
HÜRJET İspanya Hızlı Tren Tren Kazası
Sıradaki Haber
ASELSAN, Suriye'de uçuş güvenliğini sağlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:02
Japonya'da kaybolan helikopterin enkazı, Aso Yanardağı'ndaki kraterde bulundu
20:37
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
20:33
Hamas: İsrail'in Gazze'de insani yardım aracını hedef alarak 3 gazeteciyi öldürmesi savaş suçudur
20:20
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası
20:10
Türkiye'nin de aralarında olduğu 8 ülkeden Gazze Barış Kurulu açıklaması
19:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Silva ile görüştü
Dondurucu soğuklar Cip Barajı’nı buzla kapladı
Dondurucu soğuklar Cip Barajı’nı buzla kapladı
FOTO FOKUS
Zehra Adaş Fransa'da düzenlenen Dünya Okçuluk Yarışması'nda tarihe geçti
Zehra Adaş Fransa'da düzenlenen Dünya Okçuluk Yarışması'nda tarihe geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ