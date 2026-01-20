SSB Başkanı Görgün: Türkiye ve Katar arasındaki iş birliği yeni anlaşmalarla güçlendi

SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen (DIMDEX 2026) Uluslararası Deniz Savunma Fuarı kapsamında soruları yanıtladı.

Türkiye ile Katar arasındaki stratejik savunma işbirliğinin yeni anlaşmalarla daha da derinleştiğini belirten Görgün, "Bu yeni adımlar iki ülke arasında inşa edilen stratejik vizyonun somut bir yansımasıdır." dedi

DIMDEX 2026 fuarı için Doha'da bulunduklarını ifade eden Görgün, Türkiye ile Katar arasındaki işbirliğinin iki ülke devlet başkanlarının güçlü iradesi doğrultusunda birçok alanda sürdüğünü vurgulayarak, "Stratejik işbirliği gündeme geldiğinde bunun başında savunma iş birlikleri geliyor. Türkiye olarak gelişmiş kapasitemizle Katar'ın ihtiyaç duyabileceği platformlar, sistemler ve hem Katar hem de üçüncü ülkeler için çözümler üretmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

DIMDEX gibi fuarların bu işbirliklerini sergilemek ve paylaşmak açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirten Görgün, "Türkiye olarak fuara en fazla savunma sanayi firmasıyla katılan ülkeyiz. Savunma Sanayii Başkanlığımızın da standı burada yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Fuar kapsamında farklı ülkelerden gelen savunma bakanlarıyla toplantılar gerçekleştirdiklerini ve çeşitli işbirliği anlaşmaları imzaladıklarını kaydeden Görgün, Katar'ın ihtiyaçları doğrultusunda Katar Savunma Bakanlığı şirketi Barzan Holding ile MKE, ASELSAN, STM, ASFAT ve TAİS arasında iş birliği anlaşmaları imzalandığını açıkladı.

Söz konusu anlaşmaların mühimmat üretimi, sistem mühendisliği, deniz platformları, teknoloji paylaşımı ve sürdürülebilir sanayi ortaklıkları gibi kritik alanları kapsadığını ifade eden Görgün, "Bu adımlar, Türkiye ile Katar arasında savunma sanayii alanında inşa edilen stratejik vizyonun somut bir yansımasıdır. Hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

DIMDEX 2026'nın Türkiye açısından son derece verimli geçtiğini vurgulayan Görgün, "Bizim için stratejik görüşmeler ve imzalanan anlaşmalarla dolu dolu geçen bir fuar oldu." şeklinde konuştu.

"Türk savunma sanayimiz büyümeye devam ediyor"

Türk savunma sanayiinin büyüme ivmesine de değinen Görgün, sektörün 2024 yılını yüzde 28 büyüme ve 7,1 milyar dolarlık ihracatla kapattığını, 2025 yılında ise yüzde 48 büyüme ve 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Sözleşme rakamlarına ilişkin de bilgi veren Görgün, "2024 yılında imzaladığımız toplam sözleşme miktarı 10 milyar dolardı. 2025 yılında ise bu rakam 17,8 milyar dolara ulaştı. Bu yaklaşık yüzde 80'e varan bir büyümeye işaret ediyor. Bir taraftan sözleşmeler ve teslimatlar devam ederken diğer yandan bakiye sözleşmeler ve siparişler artarak sürüyor." dedi.

Türk savunma sanayii ürünlerinin tercih edilme nedenlerine de değinen Görgün, "Ürünlerimizin teknolojik ve fonksiyonel üstünlükleri, fiyat olarak rekabetçi olmaları ve Türkiye’nin verdiği güven, en önemli tercih sebeplerinin başında geliyor." ifadelerini kullandı.

2026 yılına da hızlı bir başlangıç yaptıklarını belirten Görgün, yeni imzaların atıldığını, devam eden fuarlar sırasında sözleşmeye dönüşebilecek görüşmeler yürütüldüğünü söyledi. Görgün, "Bir önceki yıla göre ihracatımızın daha da artabileceğini düşünüyorum. Bu ivmemiz artarak devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

DIMDEX 2026 Savunma Fuarı

Bölgenin kendi türünde tek savunma ve denizcilik fuarı olan DIMDEX'te, belirlenen hedeflere ulaşmak için birbirini tamamlayan kara ve hava gibi diğer ilgili savunma sistemleri de sergileniyor.

Fuarda aynı zamanda savunma misyonlarının başarısı için kritik öneme sahip teknolojik çözümler, siber güvenlik ve yapay zeka alanlarındaki en son gelişmelere yer veriliyor.

Katar Silahlı Kuvvetleri tarafından organize edilen ve bölgenin uluslararası savunma ve güvenlik endüstrisi alanında öne çıkan etkinlikleri arasında yer alan DIMDEX 2026, başkent Doha'da 19-22 Ocak tarihlerinde düzenleniyor.

Türk sanayi firmaları DIMDEX 2026 savunma sanayi fuarında boy gösteriyor

Türkiye, Doha'da düzenlenen 9. Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı (DIMDEX 2026) DIMDEX 2026 Fuarı'na 47 savunma sanayii firmasıyla katılım sağlıyor.

Fuarda, Türk savunma sanayii firmalarının ürettiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünleri katılımcıların beğenisine sunuluyor.