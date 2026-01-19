MKE ve Katarlı Barzan Holding arasında stratejik ortaklık

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen DIMDEX Savunma Sanayii Fuarı, Türkiye ile Katar arasında savunma alanında tarihi bir anlaşmaya ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz yıl imzalanan geniş kapsamlı iş birliği protokolünü bir adım öteye taşıyan taraflar, projeleri sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak amacıyla ortak şirket kurma konusunda mutabakata vardı.

Bugün düzenlenen imza törenine; Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani refakat etti. Anlaşma, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ile Barzan Holding CEO’su Mohammed Al Sadah tarafından imzalandı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Doha'daki Uluslararası Deniz Savunma Fuarı'nda TRT Haber'in sorularını yanıtladı.



"Türk savunma sanayiinin geldiği nokta dünyada takdir görüyor."



Katar’a patlayıcı üretim kabiliyeti ve teknoloji transferi

İmzalanan mutabakat zaptı ile iki ülke arasındaki savunma bağları kurumsal bir kimlik kazanacak. Anlaşma uyarınca; MKE ve Barzan Holding ortaklığında Katar’da yeni bir şirket kurulacak. Söz konusu ortaklık aracılığıyla Katar’a patlayıcı madde üretim kabiliyeti kazandırılacak. MKE’nin yüksek teknoloji ürünü olan TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, Katar ordusunun envanterine girecek.

MKE TOLGA’nın ilk durak yeri Katar

MKE mühendisleri tarafından "Etkili-Basit-Ucuz" vizyonuyla geliştirilen MKE TOLGA, bu anlaşmayla birlikte ilk yurt dışı satış başarısını elde etti. Modern harp sahasının en büyük tehditlerinden olan mini ve mikro İHA’lar, taktik dronlar, akıllı mühimmatlar ve seyir füzelerine karşı geliştirilen sistem, Katar ordusunun savunma kapasitesine önemli bir katkı sunacak.

Bünyesindeki radar ve jammer sistemleriyle entegre çalışan TOLGA; rafineriler, havalimanları, askeri üsler ve limanlar gibi kritik tesislerin korunmasında kilit rol oynayacak. Ayrıca deniz platformları ve hareketli konvoyların güvenliğinde de aktif olarak kullanılacak.

Özel mühimmatla "Metal Bulut" kalkanı

Sistem için MKE tarafından özel olarak geliştirilen parçacıklı anti-dron mühimmatı, hedef çevresinde optimize edilmiş bir metal bulut oluşturarak tehditleri etkisiz hale getiriyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bu teknoloji, maliyet etkin çözümüyle uluslararası pazarda güçlü bir oyuncu olma özelliği taşıyor. Bu stratejik ortaklığın, Türkiye ve Katar arasındaki savunma sanayii iş birliğini yeni bir seviyeye taşıması ve bölge güvenliğine önemli katkılar sunması bekleniyor.