Savunma
AA 19.01.2026 17:13

ROKETSAN savunma sistemlerini Katar'da vitrine çıkardı

ROKETSAN, Katar'da düzenlenen Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2026) SİHA mühimmatlarından tanksavar ve hava savunma sistemlerine kadar uzanan geniş yelpazedeki ürünlerini sergiliyor.

ROKETSAN savunma sistemlerini Katar'da vitrine çıkardı

ROKETSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin himayesinde, Katar Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliği ve organizatörlüğünde düzenlenen DIMDEX 2026, dünyanın dört bir yanından katılımla Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 9'uncu kez düzenlenen ve 22 Ocak'a kadar sürecek etkinlikte yerini alan ROKETSAN, SİHA mühimmatları ve seyir füzelerinden tanksavar ve hava savunma sistemlerine kadar çok sayıda ürününü vitrine çıkardı.

Şirket, farklı ülkelerden üst düzey liderler, savunma bakanları, donanma komutanları, hükümet yetkilileri ve sektör yöneticilerinin katıldığı fuarda, mini akıllı mühimmatlarından MAM-C, MAM-L ve MAM-T'yi, tanksavar sistemlerinden CİRİT lazer güdümlü füzeyi, KARAOK kısa menzilli tanksavar silahını, orta menzilli tanksavar silah sistemi OMTAS'ı, uzun menzilli tanksavar füze sistemi LUMTAS-GM'yi beğeniye sundu.

Hava Savunma Füze Sistemi SUNGUR, Yakın Hava Savunma Sistemi LEVENT, Milli Dikey Atım Lançer Sistemi MİDLAS, Seyir Füzesi ÇAKIR ve Taktik Füze Fırlatma Sistemi KMC ile BORA Silah Sistemi de sergilenen ürünler arasında yer alıyor.

"İşbirliğimizi daha da artıracağımız bir fuar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Körfez bölgesindeki en önemli stratejik partnerlerinden olan Katar'da düzenlenen DIMDEX'in kendileri için büyük önem taşıdığını bildirdi.

Katar'ın güvenilir ve uzun vadeli bir çözüm ortağı olarak fuarda çok sayıdaki gözde ürünleriyle yerlerini aldıklarını belirten İkinci, şunları kaydetti:

"ROKETSAN olarak Türkiye ve Katar arasındaki yüksek düzeyli stratejik ilişkiden güç alırken, gerçekleştirdiğimiz savunma ihracatıyla da ikili ilişkilere katkı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi DIMDEX 2026'yı da Katar ve tüm bölge ülkeleri ile olan işbirliğimizi daha da artıracağımız bir fuar olarak değerlendiriyoruz."

