BM: İsrail kısıtlamaları nedeniyle Gazze kentinin yüzde 70'ini sağlayan su hattı kesintiye uğradı

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İsrail güçlerinin konuşlandığı "Sarı Hat"tın doğusundaki su hattıyla ilgili Haq, "Su, sanitasyon ve hijyen konularında çalışan ortaklarımız, Mekorot su tedarik hattının onarımıyla ilgili zorluklar nedeniyle Gazze şehrinin toplam su üretiminin yaklaşık yüzde 70'inin şu anda kesintiye uğradığı konusunda uyardı." dedi.

Haq, hattın onarımı için çelik boru parçalarına ihtiyaç duyulduğunu ancak İsrail'in bu malzemeleri "çift kullanımlı bir madde" olarak tanımlayarak Gazze'ye girişini engellediğini belirtti.

BM ortaklarının güvenli suya erişimin devamlılığını sağlamak için alternatif su kaynakları aradığını aktaran Haq, "Güvenli suya erişim gibi en temel hizmetlerde iyileştirmelerin gerçekleşmesi için 'çift kullanımlı' olarak kabul edilen kritik kalemler de dahil olmak üzere, erişimin genişletilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Haq, diğer yandan Gazzelilerin kış mevsiminden etkilenmeye devam ettiğine işaret ederek, Gazze'de bir çocuğun daha donarak hayatını kaybettiğini kaydetti.

Son ölümle birlikte bu sezon soğuk havayla bağlantılı olarak bildirilen toplam ölüm sayısının 9'a çıktığına dikkati çeken Haq, "BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), toplu ısıtma alanları kurmak için gerekli olan pillerin, güneş panellerinin ve diğer enerji kaynaklarının girişine izin verilmesi de dahil olmak üzere acil çözümler çağrısında bulunuyor." diye konuştu.