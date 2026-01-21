Parçalı Bulutlu -1.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.01.2026 21:00

Japonya'da kaybolan helikopterin enkazı, Aso Yanardağı'ndaki kraterde bulundu

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde yer alan Aso Yanardağı'ndaki volkanik kraterde bulunan enkazın, dün kaybolan turistik helikoptere ait olduğu açıklandı.

Japonya'da kaybolan helikopterin enkazı, Aso Yanardağı'ndaki kraterde bulundu
[Arşiv]

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Aso Yanardağı'ndaki kraterin içinde helikopter gövdesine benzeyen ağır hasarlı bir nesneye rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, kraterde tespit edilen enkazın, dün kaybolan turistik helikoptere ait olduğu doğrulandı.

Helikopterde olduğu belirtilen pilot ile 2 Tayvanlı yolcuyu arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, kazanın nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiği aktarıldı.

Kumamoto'daki Aso Yanardağı çevresinde uçması planlanan turistik helikopterin, dün uçuş sırasında acil durum sinyali gönderdiği ancak planlanan dönüş saatinde üsse dönmediği kaydedilmişti.

Bunun üzerine bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bildirilmişti.

ETİKETLER
Japonya
Sıradaki Haber
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:03
HÜRJET tren kazasında hayatını kaybedenler için havalandı
20:37
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
20:33
Hamas: İsrail'in Gazze'de insani yardım aracını hedef alarak 3 gazeteciyi öldürmesi savaş suçudur
20:20
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası
20:10
Türkiye'nin de aralarında olduğu 8 ülkeden Gazze Barış Kurulu açıklaması
19:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Silva ile görüştü
Dondurucu soğuklar Cip Barajı’nı buzla kapladı
Dondurucu soğuklar Cip Barajı’nı buzla kapladı
FOTO FOKUS
Zehra Adaş Fransa'da düzenlenen Dünya Okçuluk Yarışması'nda tarihe geçti
Zehra Adaş Fransa'da düzenlenen Dünya Okçuluk Yarışması'nda tarihe geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ