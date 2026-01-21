Çok Bulutlu -0.9ºC Ankara
Dünya
Space 21.01.2026 19:16

Hubble, komşu galaksideki bebek yıldızları görüntüledi

Dünyadan yaklaşık 160 bin ışık yılı uzaklıkta, devasa bir gaz ve toz bulutunun içinde yeni dünyalar şekilleniyor. Hubble Uzay Teleskobu’nun son yakaladığı bu kare, evrenin en saf ve en dinamik anlarından birine, yıldızların doğumuna ışık tutuyor.

Hubble, komşu galaksideki bebek yıldızları görüntüledi

Yıldız oluşumu, genellikle zihnimizde canlandırması zor ve soyut bir kavram gibi görünse de Hubble Uzay Teleskobu'nun yakaladığı son görüntüler bu büyüleyici süreci somut bir sanat eserine dönüştürüyor. Samanyolu Galaksisi’nin en yakın komşularından biri olan Büyük Macellan Bulutu içindeki "N159" adlı yıldız oluşum bölgesine odaklanan teleskop, adeta bir kozmik fabrikayı andıran devasa bir manzarayı gözler önüne serdi. Bu bölgenin bize olan yakınlığı, astronomların kendi galaksimizden farklı ortamlarda yıldızların nasıl filizlendiğini incelemesi için eşsiz bir laboratuvar sunuyor.

Görüntünün derinliklerinde, soğuk hidrojen gazından oluşan yoğun bulutlar, gökyüzünde ince iplikçikler ve heybetli sırtlar şeklinde uzanıyor. Fotoğrafa hakim olan derin kırmızı tonlar, yeni doğan yıldızların yaydığı sert radyasyonla enerji kazanan hidrojen gazından kaynaklanıyor. Parıltının en parlak olduğu noktalar, sıcak ve devasa genç yıldızların sahneye çıktığını ve çevrelerini büyük bir enerjiyle şekillendirmeye başladığını fısıldıyor. Yaklaşık 150 ışık yılı genişliğindeki bu devasa kompleks, evrenin yaratıcı gücünün en canlı kanıtlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

Bu kareyi asıl büyüleyici kılan ise yıldız oluşumunun dinamik ve hırçın doğasını tüm çıplaklığıyla yansıtması. Yeni doğan dev yıldızlar, sessizce yerlerine yerleşmek yerine, yaydıkları şiddetli radyasyon ve güçlü yıldız rüzgarlarıyla çevrelerindeki gazı dışarı doğru iterek devasa boşluklar ve kabarcık benzeri yapılar oluşturuyorlar. "Yıldız geri beslemesi" denilen bu süreç, hem yıkıcı hem de yaratıcı bir döngüye sahip; bir yandan gazı dağıtarak kendi bölgelerindeki oluşumu durdururken, diğer yandan bu gazı başka bir yerde sıkıştırarak yeni yıldızların ateşlenmesine yardımcı oluyorlar. Hubble’ın sunduğu bu görsel şölen, sadece estetik bir keyif vermekle kalmıyor, aynı zamanda erken evrenin ilk yıldızlarına dair gizemleri çözmemiz için bizlere kritik ipuçları sağlıyor.

