AA 21.01.2026 18:22

Trump: Grönland'ı satın almak için acil müzakereler yapılmasını talep ediyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Grönland konusunda askeri güç kullanmayacağını kaydederek, "Tarihimiz boyunca birçok başka bölgeyi satın aldığımız gibi ABD'nin Grönland'ı satın almasını görüşmek üzere (Danimarka ile) acil müzakereler yapılmasını talep ediyorum." dedi.

Trump: Grönland'ı satın almak için acil müzakereler yapılmasını talep ediyorum

ABD Başkanı Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında bu yıl 56'ncısı düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.

Grönland konusunda net mesajlar veren Trump, ulusal güvenlik gerekçeleriyle bu bölgeye sahip olmaları gerektiğini savunarak, bu konuda Danimarka ile görüşmeye hazır olduklarını belirtti.

ABD Başkanı, "Muhtemelen aşırı güç kullanmaya karar vermedikçe Grönland konusunda bir şey elde edemeyeceğiz, bu durumda açıkçası durdurulamaz olurduk. Ancak bunu yapmayacağım. Zor kullanmak istemiyorum, zor kullanmayacağım." diyerek bu konuda askeri seçeneği düşünmediğini ifade etti.

Rusya ve Çin'e atıf yapan Trump, Grönland'ın sadece ABD için değil Avrupa'nın da güvenliği için önemli olduğunu kaydederek, bu sebeple kendilerine ait olması gerektiğini vurguladı.

Danimarka ile müzakerelere başlama talebi

Danimarka ile bu konuda görüşmeye hazır oldukları mesajını veren Trump, "Bu nedenle, tarihimiz boyunca birçok başka bölgeyi satın aldığımız gibi ABD'nin Grönland'ı satın almasını görüşmek üzere (Danimarka ile) acil müzakereler yapılmasını talep ediyorum." dedi.

Trump, "Dünyayı korumak için bir buz parçasını (Grönland) istiyoruz ama vermiyorlar. Şimdi onların bir seçeneği var. 'Evet' diyebilirler ve biz çok minnettar oluruz, ya da 'hayır' diyebilirler ve biz bunu unutmayız." şeklinde konuştu.

Grönland'ın ABD'ye geçmesinin NATO'ya zarar vermeyeceğini savunan ABD Başkanı Trump, NATO'nun bu durumda daha da güçlü olacağını vurguladı.

Donald Trump Grönland Danimarka ABD
