-0.6ºC Ankara
Dünya
AA 21.01.2026 17:23

YPG'den kurtarılan Aktan Hapishanesi önünde Suriyeli aileler sevdiklerini arıyor

Suriye ordusunun, terör örgütü YPG'den arındırdığı Rakka'nın yakınlarındaki Aktan Hapishanesi çevresinde, gözü yaşlı Suriyeli ailelerin sevdiklerini endişeli bekleyişi sürüyor.

YPG'den kurtarılan Aktan Hapishanesi önünde Suriyeli aileler sevdiklerini arıyor

Suriye ordusunun son 48 saat içinde birçok bölgeyi terör örgütü YPG'den kurtarmasının ardından, dün akşam 4 günlük ateşkes sağlandı.

Suriye Ordusu'nun kurtardığı bölgeler arasında YPG'nin alıkoyduğu kişilerin yanı sıra DEAŞ terör örgütü unsurlarının tutulduğu Aktan Hapishanesi de yer alıyor.

Aktan Hapishanesi'nin çevresinde bekleyen Suriyeli aileler yakınlarını arıyor.

Hapishane önünde oğlunu ve kardeşini gözü yaşlı biçimde arayan Hind el-Ard (52), 18 yaşındaki oğlunun 7 aydır YPG tarafından Suriye Ordusu'na mensup olduğu suçlamasıyla burada tutulduğunu belirtti. Anne Ard, YPG'nin oğluna 1,5 yıl hapis cezası verdiğini aktardı.

Oğlunu daha önceden 3 defa ziyaret ettiğini anlatan gözü yaşlı anne, son bir aydır terör örgütünün kendilerini hapishane kapısından kovduğunu, yılbaşında oğlunu görmesine müsade etmediklerini söyledi.

Anne Ard, bir yandan dua ederek "Allah tüm Müslüman esirleri serbest bıraksın. İnşallah oğlum da serbest kalsın." dedi.

Aktan Hapishanesi'nde ne oldu?

Suriye’nin Rakka kent merkezinin 10 kilometre kuzeydoğusunda yer alan ve içinde bazı DEAŞ’lı teröristlerin de tutulduğu Aktan Hapishanesi, YPG’li teröristler tarafından kontrol ediliyordu.

Suriye ordu güçleri 19 Ocak’ta hapishaneyi devralmak için bölgeye gittiğinde YPG’li teröristlerin silahlı direnişiyle karşılaştı. Suriye ordusuyla çatışan YPG’li teröristler ardından içerideki mahkumları serbest bırakarak böleden çekilmişti.

Suriye Savunma Bakanlığı Basın ve İletişim Dairesi 20 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Aktan Hapishanesi'nde güvenliğin tamamen sağlandığı ve çevresine güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığı bildirilmişti.

Suriye Terör Örgütü
