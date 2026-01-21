Çok Bulutlu 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.01.2026 16:34

Zelenski: Başkentin neredeyse yüzde 60'ı elektriksiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun son dönemlerde düzenlediği hava saldırıları nedeniyle başkent Kiev'de yaklaşık 4 bin evde ısıtma olmadığını ve başkentin neredeyse yüzde 60'ının elektriksiz olduğunu bildirdi.

Zelenski: Başkentin neredeyse yüzde 60'ı elektriksiz

Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemlerde yapılan Rus hava saldırıları nedeniyle ülkesinde yaşanan enerji sorunları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Su, elektrik ve ısıtma sorunlarının giderilmesi için hükümet yetkilileriyle görüştüğünü aktaran Zelenski, en ağır durumun Kiev, Harkiv, Sumi, Çernigiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde yaşandığını belirtti.

Kiev'deki çalışmaların daha etkili bir şekilde yürütülmesi gerektiğine dikkati çeken Zelenski, şunları kaydetti:

"Bu sabah itibarıyla Kiev'de yaklaşık 4 bin evde hala ısıtma yok. Başkentin neredeyse yüzde 60'ı elektriksiz. Kentin yetkililerinden (belediye) gelen raporlara göre, ilgili ekipler yeterli ama zamana ihtiyaç var. Bu değerlendirmeye katılmıyorum, ek önlemlere, ek kaynaklara ihtiyaç var."

Zelenski, siviller için kurulan ısıtma noktaları ve sıcak yemeklerin hazırlandığı alanlar hakkında İçişleri Bakanlığından bilgi aldığını, sorunları çözmek için müttefik ülkelerle de görüşmeleri sürdürdüklerini ifade etti.

ETİKETLER
Vladimir Zelenskiy Ukrayna
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi yıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:23
Bakan Fidan, Barış Kurulu Şartı'nın imza töreni için İsviçre'ye gidecek
16:10
14 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor
16:41
Platinin onsu 2 bin 500 doları aşarak rekor kırdı
15:48
Kocaeli'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı
15:43
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Konut kredileri ve bankacılık masada
15:45
Eğitim-öğretim yılının ilk yarısında 23 bin 227 okul kantini denetlendi
Dondurucu soğuklar Cip Barajı’nı buzla kapladı
Dondurucu soğuklar Cip Barajı’nı buzla kapladı
FOTO FOKUS
Arap aşiret lideri: Kürtler ile kardeşiz, ortak düşmanımız YPG
Arap aşiret lideri: Kürtler ile kardeşiz, ortak düşmanımız YPG
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ