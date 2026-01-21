Çok Bulutlu -0.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.01.2026 17:23

Suriye Savunma Bakanı: SDG Haseke'de keyfi alıkoymalar yapıyor, bu da ateşkesi tehdit ediyor

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, terör örgütü YPG/SDG'nin işgal ettiği ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde sivillere yönelik keyfi alıkoymalar yaptığı, bunun da ateşkesi tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Suriye Savunma Bakanı: SDG Haseke'de keyfi alıkoymalar yapıyor, bu da ateşkesi tehdit ediyor

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, dün akşam ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından terör örgütü YPG/SDG, işgali altındaki Haseke kent merkezinde çok sayıda Arap genci alıkoydu.

Alıkonan gençler YPG/SDG unsurları tarafından silah zoruyla bilinmeyen bir yere götürüldü.

Öte yandan Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra, terör örgütünün Haseke'deki alıkoymalarına ilişkin Suriye resmi haber ajansı SANA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Ebu Kasra, dün yerel saatle 20.00'de yürürlüğe giren ateşkesin üzerinden bir gün geçmeden YPG/SDG'nin "Haseke'de keyfi alıkoymalara başladığını" belirtti.

Alıkoymalara tepki gösteren ve söz konusu sivillerin serbest bırakılmasını isteyen Ebu Kasra, "SDG tarafından Haseke'de onlarca sakininin keyfi olarak alıkonması, ateşkesin tamamını tehdit etmektedir. SDG, bu keyfi alıkoymaları derhal durdurmalı ve tüm tutukluları serbest bırakmalıdır." ifadelerini kullandı.

Şam hükümeti ve SDG, Haseke konusunda anlaştı
Şam hükümeti ve SDG, Haseke konusunda anlaştı

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişleyerek, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girdi.

Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

YPG/SDG'nin anlaşmaya uymaya yanaşmaması üzerine 19 Ocak'ta çatışmalar yeniden başlamıştı.

Şam ile YPG/SDG arasında dün akşam 4 günlük ateşkes kararı alınmıştı.

ETİKETLER
Suriye
Sıradaki Haber
YPG'den kurtarılan Aktan Hapishanesi önünde Suriyeli aileler sevdiklerini arıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:24
Trump: Grönland'ı satın almak için acil müzakereler yapılmasını talep ediyorum
18:23
Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem
18:12
AB'den İsrail'in Doğu Kudüs'teki UNRWA tesislerine yönelik son saldırısına tepki
18:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini kabul etti
17:39
Rekabet Kurumundan "TEMU" açıklaması
17:26
YPG'den kurtarılan Aktan Hapishanesi önünde Suriyeli aileler sevdiklerini arıyor
Dondurucu soğuklar Cip Barajı’nı buzla kapladı
Dondurucu soğuklar Cip Barajı’nı buzla kapladı
FOTO FOKUS
Zehra Adaş Fransa'da düzenlenen Dünya Okçuluk Yarışması'nda tarihe geçti
Zehra Adaş Fransa'da düzenlenen Dünya Okçuluk Yarışması'nda tarihe geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ