Suriye'de 27 Kasım'dan bu yana 45 sivil, mayın patlaması sonucu hayatını kaybetti

SNHR, Suriye'de mayınların yayılmasının önlenmesine yönelik tavsiyeler içeren bir bildiri paylaştı.

Bildiride, Suriye'nin geniş alanlarına yayılan kara mayınlarının, topraklarına ve evlerine geri dönen yerinden edilmiş insanların yaşamlarına doğrudan tehdit oluşturduğuna işret edilerek, 27 Kasım'dan bu yana 6'sı çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 45 sivilin mayın patlaması sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi.

SNHR'nin Mart 2011'den bu yana toplamda, 931'i çocuk ve 362'si kadın olmak üzere en az 3 bin 521 sivilin kara mayını patlamaları sonucu hayatını kaybettiğini belgelediği kaydedilen bildiride, en az 10 bin 400 kişinin de yaralandığının tahmin edildiği belirtildi.

Bildiride, kara mayınlarının yanı sıra misket bombası kalıntılarının da Suriye'nin birçok vilayetinde yaygın olduğu ve halkın hayatını tehdit ettiği vurgulanarak, Esed'in 2011'den bu yana mayın varlığına dair herhangi bir işaret ya da ikaz olmaksızın Lübnan ve Türkiye sınırına mayın döşediği aktarıldı.

Mayınların yerinden edilmiş insanların evlerine dönmelerinin önünde büyük bir engel teşkil ettiği belirtilen bildiride, mayınların yardım ve sivil savunma ekiplerinin ve araçlarının hareketlerini de engellediği kaydedildi.

Bildiride ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası topluma mayınların temizlenmesi ve halkın buna karşı bilinçlendirilmesi için destek çağrısı yapıldı.