Duman 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.12.2024 12:50

Soykırımcı İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 62 beldeye yaklaşılmaması uyarısını yineledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 62 belde için Lübnan halkına geri dönmeme uyarısını tekrarladı.

Soykırımcı İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 62 beldeye yaklaşılmaması uyarısını yineledi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Lübnan'ın güneyinde yerinden edilenlere yaşadıkları bölgelere dönmeme uyarısı yaptı.

Adraee, bölge sakinlerine seslenerek bir sonraki duyuruya kadar Lübnan'ın güneyinde sınır hattındaki köylere yaklaşılmaması gerektiğini belirtti.

Paylaştığı haritanın güneyine doğru hareket edilmemesini isteyen Adraee, söz konusu bölgelere gidenlerin İsrail ordusu tarafından hedef alınabileceğine işaret etti.

Adraee'nin paylaştığı haritada Lübnan'ın güneyinde İsrail sınır hattındaki şu beldeler yer aldı:

Ed-Dıhayra, Et-Taybe, Et-Tıyri, En-Nakura, Ebu Şaş, İbil Saki, El-Beyada, El-Cebin, El-Hıyam, Hırbet, Matmura, El-Mari, El-Adiset, El-Kalia, Umm Tute, Sıleyb, Ernun, Bint Cibeyl, Beyt Lif, Blida, Beni Hayyan, El-Bustan, Ayn Arab Mercayun, Dibbin, Debal, Deyr Mimas, Deyr Siryan, Hula, Halta, Hanin, Tayr Harfa, Yahmar, Yarun, Yarin, Kefr Hammam, Kefr Kila, Şuba, Ez-Zelutiyye, Mıhaybib, Meys el-Cebel, Misat, Mercayun, Mervahin, Marun er-Ras, Merkaba, Adişet el-Kusayr, Ayn İbil, Aynata, Ayta eş-Şab, Ayterun, Alma eş-Şaab, Arab el-Luveyze, El-Kuzah, Rab Telatin, Ramiye, Rimeyş, Raşaya el-Fuhhar, Şeba, Şıhhin, Şema ve Talmuse.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi. İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını sık sık ihlal ediyor.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Lübnan
Sıradaki Haber
Kırgızistan'daki FETÖ bağlantılı eğitim kurumları ağı, Maarif Vakfına devredildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:21
Yılbaşında 324 bin 549 personel görev başında
14:19
Ankara'da yılbaşı tedbirleri: 20 bin 524 personel görevlendirildi
14:15
Yılbaşı öncesi başkentte ürün ve fiyat etiketlerine sıkı denetim
14:11
Ocak-Kasım döneminde ihracat 238 milyar 462 milyon dolar oldu
14:11
Yeni ÖTV istisnası yerli araç pazarına olumlu yansıyacak
14:08
Güney Kore'de 179 kişinin öldüğü "Jeju Air 7C2216" kazasının nedeni sorgulanıyor
Doğal Yaşam Parkı sakinleri güneşli havanın tadını çıkarıyor
Doğal Yaşam Parkı sakinleri güneşli havanın tadını çıkarıyor
FOTO FOKUS
Mehmetçik'ten yeni yıl mesajı
Mehmetçik'ten yeni yıl mesajı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ