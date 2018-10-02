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Suriye'de 1 ayda 41 sivil işkenceyle öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de eylül ayında 41 sivilin rejim tarafından işkenceyle öldürüldüğünü açıkladı.

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Suriyede 1 ayda 41 sivil işkenceyle öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) raporunda, hayatını kaybeden 41 sivilin 4’ünün öğrenci, 1’inin müzisyen,1’inin sporcu ve 1’inin de çocuk olduğu belirtildi.  

Yıl başından bu yana Suriye’deki taraflarca 933 sivilin işkenceyle yaşamını yitirdiği belirtilen raporda, bunların 911’inin Esed rejimi tarafından öldürüldüğünün altı çizildi.

Raporda, Suriye'deki sivillerin korunması, sorumluların yargılanması çağrısı yapıldı.

500 binden fazla kişi cezaevlerinde alıkonuluyor

Rusya'nın Soçi kentinde temmuz sonunda düzenlenen 10. Garantörler Toplantısı'nda Türkiye, Rusya ve İran, rejim ile muhalefet, rejimin alıkoyduğu kişilerin karşılıklı olarak ve sembolik düzeyde serbest bırakılması yönünde uzlaşmıştı. Garantör ülkelerin teknik heyetlerinin konu üzerinde görüşmeleri sürüyor.

Suriyeli muhalif kaynaklara göre, rejim cezaevlerinde en az 500 bin kişiyi alıkoyuyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: suriye, işkence
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