  • 02 EKIM 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.042
    EURO 6.963
  • BIST 97773.32
    ALTIN 230.724
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Afganistan'da intihar saldırısı: 13 ölü

Afganistan'da intihar saldırısı: 13 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde seçim mitinginde düzenlenen intihar saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Afganistanda intihar saldırısı: 13 ölü

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani yaptığı açıklamada, intihar eylemcisinin üzerine yerleştirdiği bombayı, Nangarhar milletvekili adayı Nasir Mohmand'in seçim mitingi sırasında patlattığını belirtti.

Saldırıda 13 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 30 kişinin de yaralandığını söyledi.

Hogyani, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan’da milletvekili seçiminin 20 Ekim'de yapılması planlanıyor. Ulusal birlik hükümetinin anlaşmasına göre, milletvekili ve il meclisi seçiminin 2015'te yapılması gerekiyordu ancak seçimler devlet başkanının özel kararıyla ertelenmişti.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER