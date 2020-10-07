Macron'un "Suriyeli askerler Dağlık Karabağ’da savaşıyor" iddiasını yalanlayan al-Hariri, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bu sözde savaşçıların Suriye Ulusal Koalisyonu, Suriye Geçici Hükümeti ve Suriye Ulusal Ordusu ile hiçbir ilişkisi yok. Karabağ’da Suriyeli muhalifler veya Suriyeliler savaşıyor diyemeyiz. DEAŞ’ın içinde Fransız savaşçılar var, şimdi biz kalkıp da Fransa Hükümeti DEAŞ’a katılmaları için savaşçı gönderiyor dersek doğru olur mu? Bu açıklamalar Macron’un hatasıdır, biz Suriyeliler olarak kimseyi göndermedik."

Cenevre görüşmeleri

Cenevre'deki anayasa görüşmelerine de değinen al-Hariri, rejim nedeniyle siyasi çözüm sürecinin çıkmaza girdiğini belirtti:

"Maalesef tüm bu emekler boşa çıktı çünkü rejim hala bu süreci engellemeye çalışıyor ve rejim ve destekçileri hala askeri bir çözüme güveniyorlar, onlar siyasi bir çözüme veya barış sürecine inanmıyorlar. Bu nedenle bence siyasi çözüm süreci durdu."

COVID-19 salgını: Rejim, sayıları gizlemeye çalışıyor

Koronavirüs salgınının Suriyelilerin hayatını daha da zorlaştırdığını vurguladı, rejimin gerekli önlemleri almadığını ifade etti:

"Hayat Suriyeliler için zaten zor. Virüs hayatları daha da zorlaştırdı. Rejim, sayıları gizlemeye çalışıyor ve başından beri hiçbir ciddi önlem almadı. Üstelik daha çok İranlının İdlib’de savaşması için Suriye’ye geçişine izin verdi. Biliyorsunuz İran’da vakalar çok fazla ve bu nedenle bu durum yeni bir trajedi ortaya çıkardı."

Kamera: Mikail Sevinç / Şemi Demirel