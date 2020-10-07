Mısır’daki Abdulfettah es-Sisi yönetiminin, 19 Eylül’den bu yana devam eden protestoların tüm kentlere yayılmasının ardından göstericilere korku salmak için 15 genci idam etmesine ilişkin BM'den ilk açıklama geldi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Liz Throssell, yaptığı açıklamada, Mısır yönetiminin, bir günde 15 mahkumu idam etmesine tepki gösterdi.

Throssell, Mısır'da 15 kişinin idam edilmesine ilişkin hafta sonundan bu yana bilgi aldıklarını belirterek, "İdam edilen kişilerden bazılarının işkence gördüğü ve Mısır'ın Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi (ICCPR) kapsamındaki yükümlülükleri uyarınca adil yargılanmamış olabilecekleri bildirildi." uyarısında bulundu.

"BM İnsan Hakları Komitesine göre, ICCPR'nin 14'üncü maddesinin hükümlerine uyulmayan bir yargılamadan sonra ölüm cezası verilmesi, yaşam hakkının ihlali anlamına gelir." diyen Throssell, buna ceza yargılamasının tüm aşamalarında "zorla itiraf" yönteminin kullanılması ve "etkili temsilin" olmamasının da dahil olduğunu vurguladı.

Throssell, ölüm cezasının sadece "kasıtlı cinayetler" gibi "en ciddi suçları" işleyenlere uygulanabileceğine işaret ederek, "Hatta bu tür suçlarda bile idam zorunlu olmamalıdır." ifadesini kullandı.

Sisi yönetimine çağrı

Mısır yönetimine çağrıda bulunan Throssell, af ve cezanın hafifletilmesi de dahil tüm mahkumlara adil yargılanma garantisi ve hukuki destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Throssell, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İnsan Hakları Konseyine sunduğu en son raporda da ölüm cezaları vermeye ve uygulamaya devam eden devletlerin, infazları ertelemeleri ve uygulamamaları yönünde görüş bildirdiğine dikkati çekti.

Mısır'da rejime muhalif yayın organları ile yurt dışındaki muhalifler, ülkede bir günde 15 muhalifin idam edildiğini duyurmuştu.