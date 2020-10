İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinden yapılan açıklamada, Fransız Emmanuelle Charpentier ile ABD'li Jennifer A. Doudne'nin Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldüğü bildirildi.

Bilim insanları, geliştirdikleri genom düzenleme metodu sayesinde ödülü almaya hak kazandı.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD