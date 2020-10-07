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Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu
[Emmanuelle Charpentier (solda) ve Jennifer Doudna | Fotoğraf: Reuters]
Nobel Kimya Ödülü, genom düzenleme metodu geliştiren Emmanuelle Charpentier ve Jennifer A. Doudna'ya verildi.
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinden yapılan açıklamada, Fransız Emmanuelle Charpentier ile ABD'li Jennifer A. Doudne'nin Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldüğü bildirildi.
Bilim insanları, geliştirdikleri genom düzenleme metodu sayesinde ödülü almaya hak kazandı.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020
The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD
Etiketler: nobel kimya ödülü 2020 Nobel Kimya Ödülü nobel 2020 Emmanuelle Charpentier ve Jennifer A. DoudnaSon Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 13:33
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